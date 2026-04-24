Rinascita Scott | Bonavota resta sotto sorveglianza dopo nuove truffe

Il Tribunale di Catanzaro ha deciso di prorogare la libertà vigilata per Michele Bonavota fino al 23 aprile 2026, in seguito a nuove accuse di truffa. La decisione è stata comunicata in data recente e mantiene Bonavota sotto stretta sorveglianza. La proroga si inserisce in un procedimento giudiziario in corso, legato a episodi di truffa contestati all’indagato. La misura restrittiva rimane in vigore fino all’udienza stabilita per la data indicata.

? Cosa sapere Il Tribunale di Catanzaro proroga la libertà vigilata per Michele Bonavota il 23 aprile 2026.. La misura dura dodici mesi dopo la truffa commessa dal condannato il 22 ottobre 2025.. Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha disposto il 23 aprile 2026 la proroga della libertà vigilata per Michele Bonavota, confermando che il soggetto, già condannato a 12 anni di reclusione nel maxi processo Rinascita Scott, mantiene un profilo di pericolosità sociale che richiede ulteriori dodici mesi di controllo. Mentre nei corridoi istituzionali dei grandi centri si discute delle sentenze che segnano il destino dei grandi processi, nelle province il riverbero di queste decisioni arriva con una forza diversa, fatta di sorveglianza costante e di percorsi di reinserimento che faticano a trovare terreno fertile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rinascita Scott: Bonavota resta sotto sorveglianza dopo nuove truffe Notizie correlate Scuole sotto sorveglianza? Schlein denuncia: FdI mira a “mappare”Schlein contro la “mappatura” delle scuole: la sinistra sul piede di guerra, riemerge il fantasma dei “tempi bui” Firenze è stata oggi teatro di un... Baby Gang sotto sorveglianza speciale in carcere: “Può influenzare gli altri detenuti”ABBONATI A DAYITALIANEWS Il provvedimento del Dap e le motivazioni Il trapper Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, già noto per il successo nelle... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Rinascita Scott 3-Assocompari, chiusa l’inchiesta sul riciclaggio del clan Bonavota: 58 indagati; Rinascita 3-Assocompari e il riciclaggio di denaro sporco del clan Bonavota, chiesto il processo per 25 (NOMI). Calabria, processo Rinascita scott: prorogata la libertà vigilata per Michele Bonavota, il Tribunale conferma la pericolosità socialeIl Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha disposto la proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti di Bonavota Michele, già condannato nell’ambito del processo Rinascita ... strettoweb.com Rinascita Scott, assoluzioni eclatanti nella sentenza d'appelloIl giorno dopo l'analisi sulla sentenza d'appello per il maxi processo Rinascita Scott, arrivato in secondo grado per il troncone con il rito ordinario. Oltre 150 condanne, 10 prescrizioni e 49 ... rainews.it Calabria, processo Rinascita scott: prorogata la libertà vigilata per Michele Bonavota, il Tribunale conferma la pericolosità sociale - facebook.com facebook La serie Disney su Gratteri si vanta di essere “basata su eventi reali”. Se così è, ci si aspetta che i telespettatori siano informati del fatto che l’inchiesta Rinascita Scott emerse nel dicembre 2019 con oltre 300 arresti, ma circa la metà di questi provvedimenti di a x.com