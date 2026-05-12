La Corte d’Appello di Napoli ha emesso una nuova sentenza in un processo legato a un giro di droga a Marano. La decisione ha comportato la riduzione delle pene per diversi imputati coinvolti nell’indagine. La vicenda riguarda un’inchiesta sulla criminalità organizzata e il traffico di sostanze stupefacenti nella zona, con dettagli specifici sui condannati e le sentenze confermate o modificate.

La Corte d’Appello di Napoli, Prima Sezione Penale, ha emesso una nuova sentenza nell’ambito di un importante processo di camorra, rideterminando le pene nei confronti di numerosi imputati coinvolti nell’inchiesta. Il provvedimento, datato 11 maggio 2026, arriva in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 29 aprile 2025. Tra le principali decisioni della Corte figura la riduzione della pena per Pasquale Carbone, condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione. Rideterminata anche la pena per Giovanni Montagna, che dovrà scontare 9 anni e 2 mesi. Condanne ridotte anche per: Michele Tessier: 7 anni di reclusione; Mariano D’Ambrosio: 9 anni, 1 mese e 10 giorni; Antonio Pinto: 7 anni e 20 giorni; Mirko Russo: 7 anni e 2 mesi; Luca Gargiulo: 7 anni e 10 giorni.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giro di droga a Marano, nuove condanne in Appello: pene ridotte per diversi imputati

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Pensate ciò che volete io resto convinta che il movente sia collegato a una scoperta fatta da Chiara relativa a situazioni scabrose di soggetti di #Garlasco Quasi sicuramente un giro di droga e prostituzione anche collegata a professionisti e forse parenti. x.com

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