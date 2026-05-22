RiminiWellness | l’Esercito sfida i visitatori con i paracadutisti

A RiminiWellness, l’Esercito ha organizzato delle dimostrazioni con paracadutisti che coinvolgono i visitatori, creando un’atmosfera di partecipazione attiva. Durante l’evento, sono state presentate le procedure di accesso ai concorsi per diventare militare professionista, con dettagli sui requisiti e le tappe di selezione. Sono stati inoltre mostrati gli istruttori incaricati di condurre le sfide fisiche e di addestramento, offrendo un’idea del percorso formativo e delle attività pratiche previste per i candidati.

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? Domande chiave Come si accede ai concorsi per diventare militare professionista?. Chi sono gli istruttori che guideranno le sfide fisiche?. Cosa offre l'area dedicata ai futuri ufficiali e volontari?. Perché l'Esercito ha scelto proprio una fiera del benessere?.? In Breve Area espositiva di 700 metri quadrati presso le piscine est della Fiera di Rimini.. Sessioni di allenamento intensivo condotte da istruttori del corpo dei paracadutisti.. Parete artificiale per arrampicata alta sette metri sotto supervisione tecnica specializzata.. Orientamento su concorsi VFI, Nunziatella, Teulè, Accademia di Modena e Viterbo..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - RiminiWellness: l’Esercito sfida i visitatori con i paracadutisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento 'Come Folgore dal cielo', in un libro la storia della Brigata paracadutisti dell'EsercitoFirenze, 11 maggio 2026 – I valori della Folgore, in un volume che racconta la storia della Brigata. Lancio dei paracadutisti in corso Italia con blocco traffico per due oreSabato 9 maggio, nell'ambito del programma dell'Adunata degli Alpini a Genova (a questo link tutti gli eventi), è previsto il lancio dei...