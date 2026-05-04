Lancio dei paracadutisti in corso Italia con blocco traffico per due ore

Sabato 9 maggio, a Genova, si terrà un lancio di paracadutisti in corso Italia, nei pressi di San Nazaro, previsto per le 13. Per permettere questa manifestazione, il traffico sarà bloccato per due ore nella zona. L'evento fa parte delle celebrazioni legate all’Adunata degli Alpini e si svolgerà nel centro cittadino, coinvolgendo le operazioni di paracadutismo e le relative misure di sicurezza.

Sabato 9 maggio, nell'ambito del programma dell'Adunata degli Alpini a Genova (a questo link tutti gli eventi), è previsto il lancio dei paracadutisti in corso Italia alle ore 13 nei pressi di San Nazaro. Per l'occasione sono previste alcune modifiche alla viabilità, con divieti e chiusure.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Donne nel mirino dei rapinatori sul corso Umberto: due arresti in poche ore Lancio con il paracadute dal Crystal Palace: scattano i soccorsi, ma dei due non c’è tracciaSerata movimentata quella di martedì 24 marzo nel cuore di Brescia Due, dove un presunto lancio con il paracadute ha fatto scattare l’allarme e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 30 aprile 1941: primo lancio di guerra dei paracadutisti italiani; Operazione Herring: l’ultima azione di guerra dei paracadutisti italiani; 30 APRILE 1941- LA FOLGORE SI LANCIA SU CEFALONIA- LE IMMAGINI STORICHE; 183° reggimento 'Nembo': con orgoglio i paracadutisti di Pistoia. 30 aprile 1941: primo lancio di guerra dei paracadutisti italianiC’è una data che ogni paracadutista porta cucita dentro, accanto al brevetto e al ricordo del primo metro di vuoto sotto i piedi. È il 30 aprile 1941, il giorno in cui dall’aeroporto di Galatina decol ... difesaonline.it PISTOIA - FESTA DEL REGGIMENTO NEMBO CON AVIOLANCIO IN PIAZZA DUOMOPiazza del Duomo di Pistoia col naso all’insù. Stamattina la città ha vissuto un momento di forte emozione con lo spettacolare lancio dei paracadutisti del 183° Reggimento Nembo. I militari hanno da ... toscanatv.it Roscigno Vecchia: successo per la Festa dell’asparago e lancio del progetto "Cilento selvaggio" - facebook.com facebook A Casablanca, all’IFMIA, il lancio di THAMM Plus. Mobilità del lavoro organizzata, qualificata, costruita sui bisogni delle imprese e sulla formazione. Italia e Marocco rafforzano una cooperazione concreta, fondata su competenze e sviluppo condiviso. x.com