Centro agroalimentare di Salerno | affidati i lavori per la riqualificazione e l' efficientamento

Il Comune di Salerno ha affidato a Skidata Srl il progetto di riqualificazione e miglioramento dell’efficienza del centro agroalimentare cittadino, finanziato dall’Unione Europea. L’intervento riguarda i mercati all’ingrosso e ha un importo a base di trattativa di 138 mila euro. La conclusione dei lavori è prevista nel prossimo futuro, con l’obiettivo di sviluppare la logistica nel settore agroalimentare locale.

L'obiettivo è ammodernare e riqualificare il centro agroalimentare di Salerno, con la configurazione e attivazione di un sistema integrato di controllo accessi e gestione informatizzata E' stato affidato dal Comune di Salerno il progetto finanziato dall'Unione Europea per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento dei mercati all'ingrosso, a Skidata Srl, con un importo a base di trattativa pari a 138.996 euro. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Restyling del Centro Agroalimentare di Salerno, Loffredo: "Entro maggio o giugno lavori completati"Sopralluogo, venerdì mattina, presso il Centro Agroalimentare di Salerno, da parte dell'assessore comunale al Commercio, Urbanistica e Lavori... Fiume Sabato, affidati i lavori per la riqualificazione ambientaleTempo di lettura: 2 minutiSono stati aggiudicati i lavori del secondo lotto per la sistemazione idraulica e la riqualificazione ambientale del fiume... Temi più discussi: Comando Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica; Salerno Pulita: sabato santo appuntamento con il centro di raccolta mobile in piazza Monsignor Grasso; Loffredo: La mia campagna elettorale è tra la gente; Forza Italia fa asso pigliatutto: 41 consiglieri vestono l’azzurro a Salerno. Fare Agroalimentare: il tour di Agrocepi tra le eccellenze campaneIl tour ha registrato la partecipazione della Regione Campania. L'iniziativa promossa da Agrocepi ha messo al centro la filiera agroalimentare e i programmi di filiera integrati, puntando ad aggregare ... salernotoday.it Salerno, irruzione nel Centro Agroalimentare: in 10 sfasciano gli stand a bastonateRaid nella notte nel Centro Agroalimentare di Salerno, stand distrutti a bastonate; Polizia sul posto, da quantificare i danni e il valore della merce rubata. Leggi tutte le news di Fanpage.it ... fanpage.it Per Pasqua dall' Osservatorio Prezzi del Centro Agroalimentare Roma arrivano segnali positivi: i consumi tengono e cresce la fiducia in vista del weekend festivo. “Le dinamiche attuali sono lo specchio di una stagione complessa, ma la tenuta di prodotti cardi - facebook.com facebook