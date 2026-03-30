Fiume Sabato affidati i lavori per la riqualificazione ambientale

Sono stati assegnati i lavori del secondo lotto per la sistemazione idraulica e la riqualificazione ambientale del fiume Sabato, nel tratto urbano di Atripalda. La decisione riguarda l’intervento sulla sponda del fiume lungo questa area specifica, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle acque e l’aspetto ambientale del tratto interessato. L’avvio dei lavori è previsto a breve.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati aggiudicati i lavori del secondo lotto per la sistemazione idraulica e la riqualificazione ambientale del fiume Sabato, lungo il tratto urbano di Atripalda. È stata pubblicata sull’albo pretorio della Provincia la determina con la proposta di aggiudicazione all’impresa Nuovaedil srl, con sede legale ad Ariano Irpino. L’intervento – per un investimento totale della Provincia pari a un milione e 600mila euro – è volto alla messa in sicurezza idraulica, nonché alla riqualificazione del contesto ambientale sotto il profilo naturalistico e urbanistico. I lavori del secondo lotto interessano il tratto che va dall’ingresso della villa comunale fino al ponte di via Gramsci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fiume Sabato, affidati i lavori per la riqualificazione ambientale Articoli correlati "Albula, obiettivo riqualificazione ambientale"Attraversamento ciclo-pedonale della ferrovia e riqualificazione dell’Albula: il comitato Albula Centro chiede priorità per il sottopasso. Fossacesia, affidati i lavori per la pubblica illuminazione nell'area Pap di SterpariL'amministrazione comunale ha approvato un primo finanziamento di 46mila euro per l'area attività produttive: nuovi punti luce saranno installati in...