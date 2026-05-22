Rigassificatore c’è il ’no’ Consiglio compatto | Niente proroga nel golfo

Lo scorso mercoledì, il consiglio comunale di Follonica ha approvato all’unanimità una delibera che esprime il voto contrario alla proroga dell’attività del rigassificatore nel golfo. La decisione è stata presa durante una seduta in cui tutti i presenti si sono espressi a favore di questa posizione. La delibera si basa su una discussione aperta e senza voti contrari, con l’obiettivo di formalizzare un no condiviso alla proroga dell’impianto.

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FOLLONICA Lo scorso mercoledì il consiglio comunale di Follonica ha approvato all’unanimità una mozione condivisa sul futuro del rigassificatore di Piombino, esprimendo una posizione comune contro la proroga della permanenza dell’impianto oltre i termini previsti dagli atti autorizzativi attualmente in vigore. La mozione era stata inizialmente presentata dai gruppi di opposizione, ma nel corso della discussione è stata modificata e condivisa da tutte le forze politiche presenti in aula, per poi essere approvata alla unanimità. Un passaggio utile a rappresentare l’unita delle forze politiche cittadine rispetto a una questione considerata strategica non solo per la Val di Cornia ma anche per l’intero Golfo di Follonica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rigassificatore, c’è il ’no’. Consiglio compatto: "Niente proroga nel golfo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rigassificatore nel Golfo. Il ’no’ bloccato in Consiglio. Saltato il numero legaleFOLLONICA Durante l’ultimo consiglio comunale di Follonica la mozione riguardante la proroga del rigassificatore di Piombino non è stata votata,... Leggi anche: Proroga senza fine: il rigassificatore rimane a Piombino Rigassificatore, c’è il ’no’. Consiglio compatto: Niente proroga nel golfoLa mozione sul futuro dell’impianto è stata votata all’unanimità dall’assise. Appello ai parlamentari: Nel caso, la compensazione sia estesa anche a Follonica. . lanazione.it Beffa a Piombino: il rigassificatore resterà oltre luglio (se e quando se ne andrà non si sa)Il rigassificatore resterà nel porto di Piombino oltre la scadenza originariamente fissata al prossimo luglio. Non si sa per quanto tempo e neppure dove andrà, quando andrà. Nel dicembre scorso Snam ... corrierefiorentino.corriere.it