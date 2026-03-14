Proroga senza fine | il rigassificatore rimane a Piombino

La nave rigassificatrice nel porto di Piombino resterà in posizione anche dopo il 31 luglio, data in cui era stato programmato il ritiro. La proroga di questa installazione si prolunga senza una data di fine stabilita, mantenendo l’attuale configurazione nel porto. La decisione di proseguire l’attività della nave è stata comunicata senza indicare una scadenza definitiva.

Il caso La proroga nel decreto Commissari. Il governatore toscano dem Giani minaccia di non firmare. Imbarazzo del sindaco della città di FdI, contrario all'opera Il caso La proroga nel decreto Commissari. Il governatore toscano dem Giani minaccia di non firmare. Imbarazzo del sindaco della città di FdI, contrario all'opera La nave rigassificatrice del porto di Piombino rimarrà al suo posto anche oltre il termine previsto del 31 luglio. La proroga, voluta dal governo e richiesta da Snam, che amministra l’impianto, è contenuta nel decreto Commissari, licenziato due giorni fa e atteso ora al Senato. All’articolo nove del testo, si... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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