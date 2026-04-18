Durante l’ultimo consiglio comunale di Follonica, la discussione sulla proroga del rigassificatore di Piombino si è interrotta improvvisamente. La seduta si è conclusa perché i consiglieri di opposizione hanno abbandonato l’aula, impedendo così il voto sulla mozione. Di conseguenza, non è stato possibile raggiungere il numero legale necessario per proseguire con l’approvazione della proposta.

FOLLONICA Durante l’ultimo consiglio comunale di Follonica la mozione riguardante la proroga del rigassificatore di Piombino non è stata votata, perché la seduta si è sciolta quando i consiglieri di opposizione hanno abbandonato l’aula. La mozione (presentata dai gruppi di opposizione da oltre due mesi) chiedeva al Comune di esprimere contrarietà alla proroga dell’autorizzazione al rigassificatore nel porto di Piombino da parte del governo nazionale, nonostante il mancato rispetto da parte dell’azienda Snam degli impegni presi con la regione nel memorandum del 2022 e nonostante sia bloccata dal 2022 una proposta parlamentare che garantiva delle compensazioni ai comuni del Golfo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rigassificatore nel Golfo. Il ’no’ bloccato in Consiglio. Saltato il numero legale

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