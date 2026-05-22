Rifiuti speciali sversati in terreni agricoli 9 indagati tra Napoli e Caserta

Nove persone sono state denunciate nell’ambito di un’indagine riguardante lo sversamento di rifiuti speciali in terreni agricoli tra le province di Napoli e Caserta. L’inchiesta, condotta su delega della Procura della Repubblica di Napoli, si è concentrata su attività illecite di gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di individuare eventuali responsabilità legate a pratiche non autorizzate. Le autorità hanno raccolto prove che indicano un traffico illecito di materiali pericolosi, che sono stati depositati in aree agricole senza le necessarie autorizzazioni.

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Tempo di lettura: 4 minuti Su delega Procuratore della Repubblica di Napoli, nelle province di Napoli e Caserta i Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, unitamente ai Carabinieri dei Comandi Provinciali territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della richiesta avanzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di nr. 2 soggetti ritenuti responsabili a vario titolo del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere, riciclaggio e gestione illecita di rifiuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rifiuti speciali sversati in terreni agricoli, 9 indagati tra Napoli e Caserta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fanghi e rifiuti sversati nei laghetti, 2 arresti e 9 indagati grazie al pentito dei Bidognetti Sullo stesso argomento Montenero, rifiuti speciali nei terreni agricoli e strada abusiva: due denunciatiI carabinieri forestali di Livorno hanno denunciato due uomini, tra cui il responsabile di un'impresa edile per illeciti ambientali. Immigrazione clandestina e falsi contratti agricoli: 18 misure cautelari tra Napoli e CasertaSmantellata dalla Polizia di Stato un’organizzazione che lucrava sui “nulla osta” al lavoro per cittadini extracomunitari: coinvolti un dipendente Su... Rifiuti speciali sversati nel torrente: due arresti a Messina siciliaweb.it/it/blog-detail… x.com Fanghi e rifiuti sversati tra Napoli e Caserta, 2 arresti e 9 indagati grazie al pentito dei BidognettiFanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di Caserta e nel Napoletano: 2 arresti, 9 persone indagate, maxi sequestro di beni da oltre un milione e mezzo di euro. ilroma.net Scarichi abusivi e rifiuti speciali in un’azienda agricola: scatta il sequestro in CalabriaAll’interno dell’area sarebbe stato effettuato il lavaggio dei mezzi pesanti aziendali senza la prevista autorizzazione allo scarico delle acqu ... zoom24.it