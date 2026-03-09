Immigrazione clandestina e falsi contratti agricoli | 18 misure cautelari tra Napoli e Caserta

La Polizia di Stato ha eseguito 18 misure cautelari tra Napoli e Caserta contro un’organizzazione che sfruttava i “nulla osta” al lavoro per cittadini extracomunitari. Tra i coinvolti c’è anche un dipendente, e l’indagine ha portato allo smantellamento di un sistema di falsi contratti agricoli e immigrazione clandestina. Le forze dell’ordine hanno sequestrato documenti e arrestato alcuni sospetti.

Smantellata dalla Polizia di Stato un'organizzazione che lucrava sui "nulla osta" al lavoro per cittadini extracomunitari: coinvolti un dipendente. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha proceduto all'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal G.I.P. di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 18 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento all'immigrazione clandestina pluriaggravato, falso e truffa.