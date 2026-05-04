Montenero rifiuti speciali nei terreni agricoli e strada abusiva | due denunciati

Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri forestali di Livorno, tra cui il responsabile di un'impresa edile, per aver smaltito rifiuti speciali nei terreni agricoli e aver realizzato una strada abusiva. Le attività di controllo hanno portato al riscontro di irregolarità nelle aree interessate e alla segnalazione delle violazioni alle autorità competenti. L’operazione si inserisce in un’attività di monitoraggio contro il deposito illecito di materiali e la realizzazione di opere senza permesso.

I carabinieri forestali di Livorno hanno denunciato due uomini, tra cui il responsabile di un'impresa edile per illeciti ambientali. I militari dell'Arma hanno infatti rilevato che su due terreni agricoli privati in zona Montenero era presente un deposito di rifiuti speciali e pericolosi.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Rifiuti speciali abbandonati nei terreni agricoli, operazione dei Carabinieri in Puglia e CampaniaNelle province di Brindisi, Bari, Salerno e Sofia (Bulgaria), i Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di... Ostia Antica, discarica abusiva di auto e rifiuti pericolosi: sequestrati tre terreniOstia, 10 aprile 2026 – L’operazione di servizio è scattata grazie alla segnalazione di un elicottero AW139 della Sezione Aerea di Pratica di Mare... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Rifiuti speciali abbandonati a Livorno, due denunciati: sequestrati terreni e mezzi; Raccolta rifiuti sospesa 25 aprile. Deposito rifiuti pericolosi in terreni, 2 denunciatiScoperto e sequestrato un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi in due terreni agricoli privati. controradio.it Rifiuti speciali abbandonati a Livorno, due denunciati: sequestrati terreni e mezziIntensificati i controlli dei Carabinieri della provincia di Livorno nell’ambito della tutela ambientale e del contrasto agli illeciti legati alla ... gonews.it Arriva la precisazione della controparte sulla vicenda di Montenero - facebook.com facebook