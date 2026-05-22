Rifiuti e Tari | Trasparenza sui dati della differenziata delle grandi utenze

Un'interrogazione presentata nel consiglio comunale mira a ottenere chiarimenti sulla gestione dei rifiuti generati dalle grandi utenze commerciali e sul loro contributo alla percentuale di raccolta differenziata nel territorio. La richiesta si concentra sulla trasparenza dei dati relativi alla differenziazione dei rifiuti prodotti da queste utenze e sul modo in cui tali informazioni vengono utilizzate nel calcolo della Tari. La questione solleva dubbi sulla corretta misurazione e sulla rendicontazione delle quantità di rifiuti differenziati.

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