Puglianello Viscusi | Al via i lavori di rifacimento della rete fognaria

A Puglianello, i lavori di rifacimento e potenziamento della rete fognaria inizieranno il 9 marzo. L’intervento riguarda il tratto tra Piazza Giacomo Mongillo e Via Fontana e mira a migliorare l’efficienza dell’intero sistema fognario del paese. La manutenzione interesserà le infrastrutture esistenti e si svolgerà nel rispetto delle tempistiche previste.

Al via i lavori sulla rete fognaria in via Cagnona, la riapertura della viabilità entro marzo 2026L'importante cantiere, che prevede il risanamento strutturale del collettore di fognatura nera in pressione per una lunghezza di 3,2 chilometri,... Fiumicino, lavori di pulizia della rete fognaria su via delle Scuole: cambia la viabilitàL'intervento interesserà la carreggiata nel segmento indicato e comporterà modifiche temporanee alla circolazione, con l'obiettivo di garantire...