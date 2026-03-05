Completati a Savignano i lavori di risanamento della fognatura in via Mura

A Savignano sono stati conclusi i lavori di risanamento della fognatura in via Mura. L’intervento, iniziato il 13 febbraio, è stato realizzato da Hera su richiesta del Comune di Savignano sul Rubicone, a causa dell'aggravarsi degli avvallamenti del piano stradale. I lavori sono stati portati a termine nelle ultime settimane.

Le video ispezioni preventive effettuate da Hera ai sottoservizi avevano evidenziato lo sfondamento di un tratto della rete delle acque bianche e di una parte di quelle nere, ora ripristinate.