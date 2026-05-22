Rieti San Rufo risuona con i canti medievali per Francesco e Chiara

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rieti, nella chiesa di San Rufo, si svolge un evento dedicato a Francesco e Chiara, con canti medievali che riempiono l’ambiente. L’appuntamento prevede l’esecuzione di brani storici eseguiti da un coro, accompagnati da strumenti antichi. L’evento si svolge all’interno dell’edificio sacro e coinvolge i partecipanti che ascoltano le esecuzioni dal vivo. Le voci del coro si mescolano alle melodie degli strumenti, creando un’atmosfera che richiama le epoche passate.

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? Punti chiave Cosa accadrà tra le mura della Chiesa di San Rufo?. Come si intrecceranno le voci del coro con gli strumenti antichi?. Chi curerà la selezione dei brani medievali e rinascimentali?. Perché questo concerto punta a unire la storia di Assisi a Rieti?.? In Breve Direzione artistica affidata a Lucio Ivaldi con l'Ensemble Anonima Frottolisti di Assisi.. Coro Venite a Laudare di Rieti esegue brani medievali e rinascimentali.. Evento organizzato dall'Associazione Venite a Laudare APS per valorizzare radici culturali locali.. Informazioni disponibili al numero 338 634 9414 o tramite email dell'associazione.. Domenica 24 maggio alle ore 18, la Chiesa di San Rufo a Rieti ospiterà il concerto Laudar vollio per amore, un evento dedicato alla figura di San Francesco e Santa Chiara d’Assisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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