A Melizzano si svolge un evento dedicato alla musica come forma di speranza, richiamando lo spirito di San Francesco d’Assisi. La manifestazione coinvolge artisti e pubblico in un incontro tra spiritualità, arte e comunità, riscoprendo la tradizione dei canti e delle preghiere francescane. La musica diventa così un ponte tra il passato e il presente, mantenendo vivo il senso di fraternità e di fede.

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© Lifeandnews.it - Quando la musica diventa speranza: lo spirito di San Francesco risuona a Melizzano

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