Italiani morti alle Maldive durante un' escursione subacquea nell' atollo Vaavu cinque deceduti nell' immersione
Durante un’immersione nelle acque dell’atollo Vaavu, alle Maldive, cinque italiani hanno perso la vita. L’incidente è avvenuto a circa 50 metri di profondità durante un’escursione subacquea. Le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto, che ha coinvolto più persone contemporaneamente. Non sono stati forniti dettagli sui partecipanti o sulle circostanze specifiche dell’incidente. La vicenda è al momento sotto esame da parte delle forze dell’ordine e delle autorità sanitarie locali.
Durante un’immersione a 50 metri nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, cinque italiani sono morti. Indagini in corso sulle cause della tragedia . 🔗 Leggi su Virgilio.it
Maldive, cinque italiani morti durante immersione. «Le condizioni meteorologiche erano sfavorevoli»
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