Italiani morti alle Maldive durante un' escursione subacquea nell' atollo Vaavu cinque deceduti nell' immersione

Durante un’immersione nelle acque dell’atollo Vaavu, alle Maldive, cinque italiani hanno perso la vita. L’incidente è avvenuto a circa 50 metri di profondità durante un’escursione subacquea. Le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto, che ha coinvolto più persone contemporaneamente. Non sono stati forniti dettagli sui partecipanti o sulle circostanze specifiche dell’incidente. La vicenda è al momento sotto esame da parte delle forze dell’ordine e delle autorità sanitarie locali.

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