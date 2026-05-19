Maldive recuperati due corpi dei sub italiani morti nell’atollo di Vaavu

Nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, sono stati recuperati due dei quattro sub italiani che erano scomparsi durante un’immersione. Le autorità locali hanno rinvenuto i corpi in prossimità del sito di immersione. Le operazioni di recupero sono state condotte nelle ultime ore e continuano per trovare gli altri due dispersi. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

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Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani morti durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. La notizia è stata riportata da The Standard Maldives. Secondo alcune fonti, il recupero degli altri due corpi potrebbe avvenire nella giornata di domani, compatibilmente con le condizioni subacquee e con le valutazioni di sicurezza all’interno del sistema di grotte sommerse. Operazioni ad altissima complessità Le operazioni di recupero sono iniziate questa mattina intorno alle 9.30 ora italiana nelle acque di Alimathà, nell’atollo di Vaavu. A intervenire è stata una task force internazionale di Dan Europe, organizzazione specializzata nel soccorso subacqueo che si è messa a disposizione delle autorità maldiviane. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maldive, recuperati due corpi dei sub italiani morti nell’atollo di Vaavu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, recuperati due dei quattro corpi bloccati nella Grotta degli squali Sullo stesso argomento Italiani morti alle Maldive durante un'escursione subacquea nell'atollo Vaavu, cinque deceduti nell'immersioneDurante un’immersione a 50 metri nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, cinque italiani sono morti. Maldive, 5 italiani morti: l’atollo di Vaavu, teatro della tragediaL’atollo di Vaavu, alle Maldive, dove hanno perso la vita cinque italiani durante un’immersione in grotte sommerse, è il più piccolo atollo... #Maldive Individuati i corpi dei quattro sub: In un tunnel nel secondo ambiente, saranno recuperati due alla volta: domani e dopodomani. x.com Maldive, recuperati i primi due corpi degli italiani rimasti bloccati nella grotta. Corsa contro il tempo e polemicheContinuano le polemiche sui cinque sub morti alle Maldive. Ma in contemporanea è anche corsa contro il tempo per recuperare i corpi che si trovano in una grotta alla profondità di 60 metri. Operazione ... affaritaliani.it Maldive, recuperati due dei quattro corpi dei sub italianiIl portavoce del governo: 'Ieri i sub sono stati in grado di localizzare i quattro corpi e oggi iniziamo il recupero. Gli altri due forse verranno recuperati domani' (ANSA) ... ansa.it Recupero dei corpi, tragedia immersione alle Maldive reddit