Ricostruiti depositi profondi di magma dei Campi Flegrei | il nuovo studio internazionale sul vulcano
Un team di ricercatori ha condotto uno studio internazionale che ha portato alla ricostruzione di depositi profondi di magma nei Campi Flegrei. Per la prima volta, è stata ottenuta un’immagine dettagliata della struttura interna della caldera e del sistema magmatico sottostante. Il lavoro si è basato su dati raccolti con tecniche geofisiche e analisi di campioni, offrendo una panoramica più chiara sulla composizione e sulla distribuzione del magma sottosuolo. I risultati sono stati pubblicati in una rivista scientifica specializzata.
Un nuovo studio internazionale ha fornito la prima immagine della struttura profonda della caldera e del sistema magmatico dei Campi Flegrei. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Presentazione del romanzo "Magma. vendetta e castigo dalle viscere dei campi flegrei" di Gianpaolo RoselliGli spettri e i fantasmi che popolano i sotterranei di una Napoli arcana e sepolta sono i custodi dei segreti dei vivi e dei morti.
Terremoti Campi Flegrei, l'Osservatorio: «Ci aspettiamo altre scosse, ma niente allarme: il magma non risale»La sequenza di scosse telluriche ai Campi Flegrei, nella notte del 7 aprile 2026, ha fatto crescere nuovamente e la preoccupazione ha fatto...
Campi Flegrei. Osservate le radici profonde del sistema magmaticoUn’analisi basata su oltre 5000 telesismi (onde sismiche generate da terremoti lontani) registrati tra il 2016 e il 2022 ha permesso di ricostruire in ... lescienze.it
Ricostruiti depositi profondi di magma dei Campi Flegrei: il nuovo studio internazionale sul vulcanoUn nuovo studio internazionale ha fornito la prima immagine della struttura profonda della caldera e del sistema magmatico dei Campi Flegrei ... fanpage.it