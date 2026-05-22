Ricostruiti depositi profondi di magma dei Campi Flegrei | il nuovo studio internazionale sul vulcano

Un team di ricercatori ha condotto uno studio internazionale che ha portato alla ricostruzione di depositi profondi di magma nei Campi Flegrei. Per la prima volta, è stata ottenuta un’immagine dettagliata della struttura interna della caldera e del sistema magmatico sottostante. Il lavoro si è basato su dati raccolti con tecniche geofisiche e analisi di campioni, offrendo una panoramica più chiara sulla composizione e sulla distribuzione del magma sottosuolo. I risultati sono stati pubblicati in una rivista scientifica specializzata.

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