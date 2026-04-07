Nella notte del 7 aprile 2026 si sono registrate nuove scosse sismiche ai Campi Flegrei. L'Osservatorio sismologico ha comunicato che sono attese ulteriori scosse, ma ha precisato che non ci sono motivi di allarme poiché il magma rimane stabile e non si risale. La sequenza di eventi si inserisce in un quadro di attività sismica che prosegue da diversi giorni.

La sequenza di scosse telluriche ai Campi Flegrei, nella notte del 7 aprile 2026, ha fatto crescere nuovamente e la preoccupazione ha fatto nuovamente capolino. Per comprendere quel che è accaduto e ciò che dobbiamo aspettarci, abbiamo incontrato la direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, Lucia Pappalardo. Direttrice, dopo mesi di tranquillità la terra ricomincia a tremare. Cosa accade? «C'è stato uno sciame, con l'evento maggiore di magnitudo 3.3, quindi è stato avvertito dalla popolazione, anzi ci sono stati in questo sciame tre eventi più energetici a distanza di pochi minuti: dopo il primo di 3.3, uno di 1.6 e uno di 2. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Terremoti Campi Flegrei, l'Osservatorio: «Ci aspettiamo altre scosse, ma niente allarme: il magma non risale»

Due scosse di terremoti in pochi secondi: tornano a tremare i Campi FlegreiDue scosse di terremoto sono state registrate dall'Ingv nei Campi Flegrei alle ore 23.

Nuovi terremoti nel Campi Flegrei, due scosse oltre i 2 gradi Richter (con una caratteristica insolita)Il fatto che recentemente ci siano state meno scosse non significa che il fenomeno del bradisismo si sia sopito e faccia dormire sonni tranquilli...

Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5

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Terremoto ai Campi Flegrei, scossa all’alba avvertita a Napoli. Nessun danno, verifiche nelle scuoleIl sisma è stato registrato intorno alle 4:32 dall’Ingv, con epicentro localizzato tra Pozzuoli e l’area flegrea ... dire.it

#News: un nuovo sciame sismico è avvenuto stanotte ai Campi Flegrei, dove sono stati registrati 23 terremoti, tutti localizzati a sud-est del Cratere Solfatara. La scossa più forte è avvenuta alle 04:32, ha avuto una magnitudo di 3.3 ed è stata localizzata ad una - facebook.com facebook

Campi Flegrei, terremoti nella notte: l'evento più forte di magnitudo 3,3 x.com