Presentazione del romanzo Magma vendetta e castigo dalle viscere dei campi flegrei di Gianpaolo Roselli

Gli spettri e i fantasmi che popolano i sotterranei di una Napoli arcana e sepolta sono i custodi dei segreti dei vivi e dei morti. Giobbe è un anziano dal passato oscuro, è sopravvissuto all'inferno della guerra rifugiandosi tra i teschi e le ombre del Cimitero delle Fontanelle. Giulia è una.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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