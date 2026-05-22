Rick and Morty 9 arriva su Hbo Max Tutto sulla nuova stagione dell' amatissima serie animata

È tutto pronto per il grande ritorno del il duo preferito della galassia: “Rick and Morty”. La serie animata tra le più amate di sempre, prodotta da Dan Harmon e Scott Marder, che ricopre anche il ruolo di showrunner, sta per tornare in streaming con la sua nona stagione su Hbo Max: un nuovo. 🔗 Leggi su Today.it

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RICK AND MORTY | IN ARRIVO SU HBO MAX IL 25 MAGGIO

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