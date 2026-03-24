Gina Lollobrigida | su HBO Max arriva la docu-serie sulla contesa eredità della diva

Gina Lollobrigida: dal 3 aprile su HBO Max la docu-serie "Diva contesa". L'ANSA anticipa i dettagli sulla battaglia legale per l'eredità milionaria. Gina Lollobrigida torna protagonista, questa volta sul piccolo schermo, attraverso un'inchiesta seriale che promette di fare luce sugli anni più turbolenti della sua esistenza. HBO Max ha infatti rilasciato le prime immagini ufficiali e il trailer di "Gina Lollobrigida. Diva contesa", la prima docu-serie originale italiana della piattaforma. Assassin’s Creed: Netflix sceglie Cinecittà per far rivivere la Roma del 64 d.C. La narrazione si propone di ricostruire la parabola di Gina Lollobrigida non solo come icona del cinema mondiale, ma anche come artista poliedrica impegnata nella fotografia e nella scultura. 🔗 Leggi su 2anews.it

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