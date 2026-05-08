Gli otto episodi raccontano la storie delle persone che si rivolgono a una clinica di fecondazione assistita a Barcellona.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In Utero, arriva su HBO Max la serie di Margaret Mazzantini con Sergio Castellitto

Il Catalogo Di HBO Max

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Su HBO dall'8 maggio la nuova serie In utero creata da Margaret Mazzantini, con Sergio Castellitto e Maria Pia Calzone(askanews) – Una clinica per la fertilità, la nuova genitorialità, scelte che cambiano la vita sono al centro della serie In utero, su HBO Max dall’8...

Nella serie "In utero", Sergio Castellito interpreta un medico che lavora in una clinica per la fertilità. La serie, ideata dalla moglie Margaret Mazzantini, andrà in onda dall'8 maggio su HBO MaxSergio Castellitto è il protagonista di In utero, nuova serie tv in onda dal prossimo 8 maggio su HBO Max.

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Temi più discussi: In Utero, esce la serie medical drama con Sergio Castellitto. Le 5 cose da sapere; In utero, sogni e delusioni in una clinica per la fertilità; 'In Utero', la nuova serie sulla fecondazione assistita con Sergio Castellitto: Siamo andati a girare in Spagna; In esclusiva dall’8 maggio su HBO Max la nuova serie IN UTERO con SERGIO CASTELLITTO e con ALESSIO FIORENZA, MARIA PIA CALZONE, THONY.

In Utero su HBO MaxIn Utero è la nuova serie italiana di HBO Max con Sergio Castellitto, creata da Margaret Mazzantini e diretta da Maria Sole Tognazzi: tutto quello che c'è da sapere. gazzetta.it

In Utero, esce la serie medical drama con Sergio Castellitto. Le 5 cose da sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo In Utero, esce la serie medical drama con Sergio Castellitto. Le 5 cose da sapere ... tg24.sky.it

My Red Carpet. . Arriva domani su HBO Max Italia In Utero, la nuova serie creata da Margaret Mazzantini (co-autrice con Enrico Audenino e Teresa Gelli anche del soggetto di serie) e diretta da Maria Sole Tognazzi che cura anche la direzione artistica del p - facebook.com facebook