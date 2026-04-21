Ricercato per violenza sessuale in Scozia cingalese arrestato nel Modenese

Un uomo di origini cingalesi, ricercato per violenza sessuale in Scozia, è stato arrestato nel modenese. L’Interpol aveva indicato la sua presenza a Spilamberto, portando i carabinieri a intervenire e bloccarlo. La notizia si basa sulle comunicazioni ufficiali delle autorità italiane e internazionali, che hanno collaborato per l’arresto dell’individuo. La sua cattura segue una serie di verifiche e operazioni di polizia sul territorio.

C’era un mandato di arresto ai fini di una estradizione nel Regno Unito: un 45enne originario dello Sri Lanka è stato arrestato nel Modenese Su di lui pendono accuse di violenza sessuale legate a fatti che sarebbero avvenuti tra il 2021 e il 2023 in Scozia. Fatti gravissimi, per i quali la legislazione britannica prevede la pena massima dell’ergastolo. Il mandato di cattura era stato emesso il 26 marzo 2026 dalla Corte di Edimburgo, l’Interpol aveva segnalato la presenza del 45enne a Spilamberto. Così sono stati i carabinieri della sezione operativa di Modena a intervenire per arrestarlo. La sua fuga si è conclusa nell’azienda di lavorazione carni di Vignola in cui lavorava come operaio.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ricercato per violenza sessuale in Scozia, cingalese arrestato nel Modenese Notizie correlate Latitante arrestato nel Modenese: era ricercato dall’Interpol per violenza sessuale in ScoziaModena, 20 aprile 2026 – C’era un mandato di arresto ai fini di una estradizione nel Regno Unito: un 45enne originario dello Sri Lanka è stato... Latitante ricercato dall’Interpool. Arrestato per violenza sessualeE’ accusato di violenza sessuale che avrebbe commesso in Scozia tra il 2021 e il 2023, reato per il quale la legislazione britannica prevede la pena... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Spilamberto: ricercato per violenza sessuale lavorava da 3 anni nel modenese; Violenza sessuale, arrestato nel modenese ricercato internazionale; Latitante arrestato nel Modenese: era ricercato dall’Interpol per violenza sessuale in Scozia; Turiste violentate in centro a Milano: è caccia allo stupratore. Latitante ricercato dall’Interpool. Arrestato per violenza sessualeL’uomo, originario dello Sri Lanka, era in fuga da tre anni per un reato commesso in Gran Bretagna. Arrivato nel modenese irregolarmente, viveva a Spilamberto e faceva l’operaio a Vignola. ilrestodelcarlino.it Violenza sessuale, arrestato nel modenese ricercato internazionaleL'uomo, su cui pendeva un mandato di cattura del Regno Unito, lavorava come operaio in una dita di Vignola e viveva a Spilamberto. Era entrato illegalmente in Italia ... rainews.it LaPresse. . Ungheria, Magyar: "Chi è ricercato dalla CPI e entra nel Paese va arrestato" — anche Netanyahu Il primo ministro eletto dell'Ungheria Peter Magyar ha dichiarato che una volta al governo impedirà il ritiro di Budapest dalla Corte penale internazion facebook Catturato a Vibo Valentia il latitante Luigi Federici, ricercato da febbraio nell’ambito dell’operazione “Call Me”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. L’uomo, appartenente a una ‘ndrina del vibonese attiva nelle estorsioni ai danni di im x.com