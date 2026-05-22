Riapre via San Giacomo dei Capri al Vomero | era stata chiusa 2 giorni fa per voragine
Dopo due giorni di chiusura a causa di una voragine, via San Giacomo dei Capri al Vomero è stata riaperta al traffico. La riapertura si è verificata oggi intorno alle 14,30, quando è stato riaperto il primo senso di marcia. La strada era stata chiusa temporaneamente per consentire i lavori di messa in sicurezza e riparazione dell’asfalto danneggiato. La circolazione lungo la via torna quindi alla normalità, anche se si attendono ulteriori aggiornamenti sulle operazioni di ripristino complete.
Riapre via San Giacomo dei Capri dopo la voragine. Attorno alle 14,30 di oggi riaperta la prima corsia. Nelle prossime ore sarà ripristinata anche l'altra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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AVVISO IMPORTANTE PER LA VIABILITÀ: RIAPERTURA SP 64 Si informa che i lavori di messa in sicurezza e consolidamento della sede stradale della Strada Provinciale SP 64 Borgo San Giacomo – Gambara all’altezza del Mulino nel territorio d facebook