Riapre via San Giacomo dei Capri al Vomero | era stata chiusa 2 giorni fa per voragine

Dopo due giorni di chiusura a causa di una voragine, via San Giacomo dei Capri al Vomero è stata riaperta al traffico. La riapertura si è verificata oggi intorno alle 14,30, quando è stato riaperto il primo senso di marcia. La strada era stata chiusa temporaneamente per consentire i lavori di messa in sicurezza e riparazione dell’asfalto danneggiato. La circolazione lungo la via torna quindi alla normalità, anche se si attendono ulteriori aggiornamenti sulle operazioni di ripristino complete.

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