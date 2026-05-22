Riapre via San Giacomo dei Capri al Vomero | era stata chiusa 2 giorni fa per voragine

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due giorni di chiusura a causa di una voragine, via San Giacomo dei Capri al Vomero è stata riaperta al traffico. La riapertura si è verificata oggi intorno alle 14,30, quando è stato riaperto il primo senso di marcia. La strada era stata chiusa temporaneamente per consentire i lavori di messa in sicurezza e riparazione dell’asfalto danneggiato. La circolazione lungo la via torna quindi alla normalità, anche se si attendono ulteriori aggiornamenti sulle operazioni di ripristino complete.

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Riapre via San Giacomo dei Capri dopo la voragine. Attorno alle 14,30 di oggi riaperta la prima corsia. Nelle prossime ore sarà ripristinata anche l'altra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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