Vomero chiusa per voragine via San Giacomo dei Capri | caos traffico

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una voragine ha causato la chiusura di via San Giacomo dei Capri al Vomero, creando disagi al traffico. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine e la protezione civile, che hanno transennato l’area per motivi di sicurezza. La strada rimane chiusa in attesa di interventi di messa in sicurezza e di eventuali verifiche tecniche. La situazione ha portato a rallentamenti e congestioni nella zona circostante, con i mezzi di trasporto pubblico e privato che hanno subito deviazioni.

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Chiusa per voragine via San Giacomo dei Capri al Vomero. Sul posto polizia locale e protezione civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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