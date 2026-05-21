A Vomero, via San Giacomo dei Capri rimane chiusa a causa di una voragine, lasciando senza acqua diverse case e attività commerciali. Le operazioni di scavo condotte da Abc Napoli continuano per determinare le cause del cedimento. Nel frattempo, si stanno valutando percorsi alternativi per deviare il traffico e ridurre gli eventuali disagi nella zona. La strada rimane interdetta al traffico mentre proseguono le verifiche tecniche sulla stabilità dell’area interessata.

Proseguono gli scavi di Abc Napoli per verificare le cause del cedimento nel quartiere Vomero. Si studiano viabilità alternative per alleggerire il traffico. Resta chiusa al traffico via San Giacomo dei Capri, nel quartiere Vomero di Napoli, dopo la voragine apertasi nel tardo pomeriggio di ieri all’incrocio con via Pietro Castellino, via Piscicelli e via Ruoppolo. Questa mattina, come riporta Fanpage.it, sono iniziati gli interventi degli operai di Abc Napoli, impegnati nelle verifiche del sottosuolo per comprendere le cause del cedimento dell’asfalto e mettere in sicurezza l’area. L’intera strada è stata interdetta alla circolazione per consentire le operazioni di scavo e ripristino. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Vomero, resta chiusa via San Giacomo dei Capri dopo la voragine: case e negozi senz’acqua

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