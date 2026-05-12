Castiglion Fiorentino il restauro di Santa Cordula

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castiglion Fiorentino, venerdì 15 maggio alle 10.30, verrà presentato il restauro della chiesa di Santa Cordula durante un evento presso la chiesa di Sant’Angelo al Cassero. La cerimonia è aperta al pubblico e prevede una breve spiegazione sui lavori eseguiti. L’intervento di recupero è stato realizzato negli ultimi mesi e riguarda principalmente le strutture e gli elementi decorativi dell’edificio.

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Arezzo, 12 maggio 2026 –  Il restauro di Santa Cordula, venerdì 15 maggio alle ore 10.30 presso la Chiesa di Sant’Angelo al Cassero verrà presentato al pubblico. Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico attraverso l’Art Bonus. Lachi: “è l’ennesimo pregevole risultato ottenuto grazie alla collaborazione tra privati, che hanno dimostrato di avere a cuore il patrimonio castiglionese”. Dopo quasi 5 mesi di restauro, conservativo ed estetico, verrà presentato al pubblico il busto di “Santa Cordula”, un manufatto raro per il territorio aretino perché di legno anziché di metallo. L’appuntamento è per venerdì 15 maggio alle ore 10.30 presso la Chiesa di Sant’Angelo al Cassero.🔗 Leggi su Lanazione.it

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In pieno svolgimento a Castiglion Fiorentino il restauro del busto di Santa Cordula

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