Gara di orienteering La corsa nel centro di Castiglion Fiorentino

Si è svolta una gara di orienteering nel centro di Castiglion Fiorentino, organizzata dal professore Ruben Guarducci dell'Istituto Comprensivo “Città di Castiglion Fiorentino” con il supporto dell’associazione sportiva “ASD Stella Polare”. Alla competizione hanno partecipato gli istituti comprensivi della zona Valdichiana e Arezzo. La manifestazione ha coinvolto studenti di diverse scuole, che si sono sfidati in un percorso tra strade e piazze del centro storico.

Il ritrovo è fissato per le 9.15 - 9.30 alla piazza del comune e la fine della manifestazione sarà per le 12.30 circa “Tutti i percorsi” - fa sapere il professore Guarducci – “per le 4 categorie partiranno e arriveranno in piazza del Municipio inoltrandosi nelle vie del centro storico del paese e costeggiando le mura del Cassero. Con la pratica dell’orienteering mediante l’uso di carte geografiche oltre a migliorare la competenza dell’orientamento questo sport riesce ad includere anche gli alunni speciali. Infatti, grazie anche all’ aiuto dei docenti di sostegno del nostro istituto, parteciperanno alla manifestazione sportiva anche alcuni alunni con disabilità”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: C.Fiorentino, gara di orienteering promozionale mercoledì 8 aprile Nuovo parco fotovoltaico, Brandi attacca: "A Castiglion Fiorentino è partita la corsa senza regole"Il capogruppo di Rinascimento Castiglionese: "La transizione ecologica è necessaria, ma va guidata con criteri chiari. Temi più discussi: ARGE ALP 2026 ORIENTEERING; MTB-O: A OSOPPO BETTEGA E PECORARI CAMPIONI ITALIANI MIDDLE; Mtb Orienteering, Anna Rododendro quarta ai Tricolori; La Coppa Italia di Orienteering fa tappa a Sala Baganza. C.Fiorentino, gara di orienteering promozionale mercoledì 8 aprileCorsa di orientamento per le vie e piazze del centro storico ... msn.com La Coppa Italia di Orienteering fa tappa a Sala BaganzaSabato 11 e domenica 12 aprile 2026 sarà una due giorni imperdibile per gli amanti dello sport all’aria aperta capace di coniugare agonismo, scoperta del territorio e una profonda valenza educativo-va ... sportparma.com Il talento italiano della Primavera del Como 1907 presente per la gara di oggi facebook Gara di solidarietà per Amy, la cagnolina con la displasia delle anche: «Un'ondata di affetto e di generosità di tutto il paese» x.com