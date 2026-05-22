Restauri nelle parrocchie della provincia di Sondrio | ecco tutte le chiese interessate

La Provincia di Sondrio e la Diocesi di Como hanno stabilito quali parrocchie riceveranno fondi per interventi di restauro su edifici storici e opere d’arte. La ripartizione dei contributi riguarda diverse chiese presenti sul territorio, con l’obiettivo di preservare i beni architettonici e artistici delle parrocchie. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui criteri di assegnazione o le somme destinate. Le chiese interessate sono state identificate in base alle esigenze di intervento e al patrimonio conservato.

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