Il sapere delle mani | le opere di 300 bambini in mostra per i 500 anni di Andrea della Robbia
Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 17, la Galleria d'arte Mariae Nivis 1567 di Pratovecchio aprirà le porte a "Il sapere delle mani", una mostra che raccoglie le opere create da circa 300 bambini e ragazzi delle scuole del Casentino. L'esposizione, promossa dall'associazione Prospettiva Casentino. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
He Led 300 Men Into an Impossible Battle | Siam Samurai
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