Il San Sebastiano di Andrea della Robbia restaurato | la presentazione

Venerdì 26 maggio alle ore 17, il museo nazionale d'arte medievale e moderna di Arezzo ospiterà la presentazione del restauro del San Sebastiano, una terracotta invetriata attribuita all'artista Andrea della Robbia. L'opera, appartenente alla bottega di Della Robbia, è stata sottoposta a interventi di conservazione che ne hanno ripristinato l'aspetto originale. La cerimonia prevede la visione del lavoro di restauro e la restituzione al pubblico del capolavoro dopo il trattamento.

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