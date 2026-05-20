Il San Sebastiano di Andrea della Robbia restaurato | la presentazione
Venerdì 26 maggio alle ore 17, il museo nazionale d'arte medievale e moderna di Arezzo ospiterà la presentazione del restauro del San Sebastiano, una terracotta invetriata attribuita all'artista Andrea della Robbia. L'opera, appartenente alla bottega di Della Robbia, è stata sottoposta a interventi di conservazione che ne hanno ripristinato l'aspetto originale. La cerimonia prevede la visione del lavoro di restauro e la restituzione al pubblico del capolavoro dopo il trattamento.
Un capolavoro della bottega di Andrea della Robbia torna a splendere nella sua forma originale. Il museo nazionale d'arte medievale e moderna di Arezzo presenta venerdì 26 maggio, alle ore 17, il restauro della terracotta invetriata raffigurante san Sebastiano, opera attribuita ad Andrea della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Sullo stesso argomento
"Il sapere delle mani": le opere di 300 bambini in mostra per i 500 anni di Andrea della RobbiaVenerdì 22 maggio 2026, alle ore 17, la Galleria d'arte Mariae Nivis 1567 di Pratovecchio aprirà le porte a "Il sapere delle mani", una mostra che...
Restaurato il Cristo Morto danneggiato dall’alluvione, presentazione per il Capodanno FiorentinoFirenze, 23 marzo 2026 – Sarà presentato al pubblico in occasione del Capodanno Fiorentino il restauro della scultura raffigurante il Cristo Morto,...
Un nuovo ecografo per l'Ospedale San Sebastiano di Correggio. L'apparecchiatura di ultima generazione, del valore di 70mila euro, è stata donata dalla società A.MOR della famiglia di Giorgio Bosi con l’ausilio dell’associazione Gli Amici del Cuore presie - Facebook facebook
Chiesa di San Sebastiano, 270mila euro dalla Regione per la messa in sicurezza degli spazi dell'oratorio. Il Comune interverrà per la manutenzione degli impianti sportivi adiacenti, importanti per i quartieri Cep e Fonsarda x.com
[misc] La fantastica compositrice Gabriela Lena Frank (vincitrice del Pulitzer per la musica di quest'anno!) ha un'opera basata sulla vita di Frida Kahlo e Diego Rivera, e i costumi per la nuova produzione al Met offrono una grande ispirazione per lo stile visivo d reddit
Racale rende omaggio al proprio patrono: quattro giorni di festa per San SebastianoLa comunità in fermento per gli appuntamenti religiosi e civili che, previsti dal 30 maggio al 2 giugno, in onore del santo: luminarie, concerti bandistici e musica con Antonio Amato ... lecceprima.it
San Sebastiano al Vesuvio, al via i lavori per il restauro del campanile seicentescoConsegnati i lavori per il restauro del campanile seicentesco del Santuario di San Sebastiano Martire a San Sebastiano al Vesuvio ... it.blastingnews.com