L’ex leader politico ha affermato che i salari reali sono diminuiti durante il governo di centrodestra rispetto al precedente esecutivo guidato da un altro premier. Secondo le sue parole, l’andamento dei salari sarebbe peggiorato, contrariamente a quanto sostenuto in passato. La questione dei salari è al centro di un dibattito acceso, con alcune fonti che evidenziano un recupero durante l’attuale governo, mentre altre denunciano un peggioramento rispetto al passato.

L’ex Rottamatore dice che quelli «reali» sono peggiorati durante il governo di centrodestra rispetto ai tempi di Supermario. Ma dati Istat e dinamica degli accordi nazionali collettivi lo smentiscono: è vero il contrario. Per Matteo Renzi è diventato un mantra. «I salari reali durante il governo Meloni sono peggiorati dell’8% rispetto al governo Draghi», afferma il leader di Italia viva. Una dichiarazione che merita un’analisi approfondita per separare la propaganda dalla realtà, incrociando i dati Istat e la dinamica dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Per salario reale non si intende la cifra che compare in testa alla busta paga (quella è il salario nominale) ma il potere d’acquisto effettivo, calcolato sottraendo l’andamento dell’inflazione alla crescita delle retribuzioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Renzi sbaglia pure i calcoli sui salari. Meloni sta recuperando il flop Draghi

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