I complotti di Renzi e De Benedetti per scalzare Meloni e pure Schlein

Negli ultimi giorni circolano voci riguardanti presunte alleanze tra alcuni esponenti politici e imprenditori per influenzare il panorama governativo. In particolare, si parla di un noto industriale che avrebbe previsto il possibile crollo dell’attuale premier e di incontri tra figure politiche e rappresentanti di settori economici. Queste indiscrezioni arrivano in un momento di tensioni tra diverse forze politiche e di discussioni sui possibili scenari futuri.

Carlo De Benedetti in versione Nostradamus prevede che presto Giorgia Meloni sarà spazzata via. In un’intervista a Lilli Gruber andata in onda giovedì sera, l’Ingegnere ha sputato veleno contro il presidente del Consiglio, definita, nella mezz’ora scarsa di chiacchiere da salotto su La7, «menzognera di prima qualità», «annebbiata», «infantile» e «asservita in ginocchio da Trump ». Perché l’ex padrone di Olivetti, che piazzò vecchie telescriventi al ministero delle Poste in cambio di tangenti, ce l’abbia tanto con il premier non è dato sapere ma si può immaginare. Viene infatti il sospetto che sia perché Meloni non lo invita alla mattina a fare colazione nelle stanze dorate di Palazzo Chigi come faceva invece Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - I complotti di Renzi e De Benedetti per scalzare Meloni (e pure Schlein) Il complotto Renzi-De Benedettil «Bullo» sponsorizza l’ascesa di Silvia Salis così da indebolire Conte e Schlein. Leggi anche: Maltempo, Renzi: Meloni in Sicilia, rincorre Schlein e avversari