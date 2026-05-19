Messner | ‘I figli mi hanno messo da parte dopo l’eredità
Il padre ha dichiarato che i figli lo hanno escluso dopo aver ricevuto l’eredità. In risposta, i figli hanno negato le accuse, sostenendo che non ci sono stati abusi o atteggiamenti ingiusti da parte del padre. Simon, uno dei figli, ha commentato le affermazioni del genitore, spiegando la propria posizione riguardo alla gestione del patrimonio familiare. La vicenda riguarda questioni di rapporti familiari e di divisione del patrimonio, con entrambe le parti che hanno fornito versioni contrastinghe dei fatti.
? Punti chiave Perché i figli di Messner hanno negato le accuse del padre?. Come ha reagito Simon alle dichiarazioni sulla spartizione del patrimonio?. Chi ha causato davvero la frattura all'interno della famiglia Messner?. Quali sono le motivazioni reali dietro l'allontanamento dei quattro eredi?.? In Breve Patrimonio trasferito ai quattro figli tra 30 e 37 milioni di euro nel 2019.. Figli coinvolti Layla, Magdalena, Simon e Anna Juditha nati da Nena Holguin e Sabine Stehle.. Simon nega le accuse al padre tramite un comunicato inviato alla testata Bild.. Messner si è risposato con Diane nel 2021 prima della crisi familiare.. L’ottantunenne... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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