Messner | ‘I figli mi hanno messo da parte dopo l’eredità

Il padre ha dichiarato che i figli lo hanno escluso dopo aver ricevuto l’eredità. In risposta, i figli hanno negato le accuse, sostenendo che non ci sono stati abusi o atteggiamenti ingiusti da parte del padre. Simon, uno dei figli, ha commentato le affermazioni del genitore, spiegando la propria posizione riguardo alla gestione del patrimonio familiare. La vicenda riguarda questioni di rapporti familiari e di divisione del patrimonio, con entrambe le parti che hanno fornito versioni contrastinghe dei fatti.

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