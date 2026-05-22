Reijnders alla Juventus? Dall’Inghilterra non hanno dubbi | sfida a quella big di Premier il City ha già fissato il prezzo dell’olandese

Da juventusnews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo fonti provenienti dall’Inghilterra, il centrocampista olandese, attualmente in forza al Manchester City, potrebbe trasferirsi alla Juventus nella prossima sessione di mercato estivo. La società bianconera sarebbe interessata a ingaggiare il giocatore, che ha già avuto divergenze con il club inglese. Il City avrebbe stabilito un prezzo di vendita per il cartellino dell’olandese, che potrebbe diventare un obiettivo di mercato per la squadra italiana.

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di Luca Fioretti Reijnders alla Juventus? L’olandese in rotta con il Manchester City finisce nel mirino dei bianconeri per la prossima sessione estiva. Il mercato della  Juventus  potrebbe presto accendersi con un nome di altissimo livello per la linea mediana. Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e riportate dal portale  TeamTalk, la società segue con grande attenzione il profilo di  Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese classe  1998  sta valutando di lasciare il  Manchester City  al termine dell’attuale stagione.  Il giocatore è profondamente insoddisfatto delle poche presenze da titolare collezionate quest’anno, e vorrebbe cambiare aria per andare a conquistarsi un posto stabile e da protagonista in un’altra squadra di vertice, intrigando parecchio l’ambiente bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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