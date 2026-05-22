Reijnders alla Juventus? Dall’Inghilterra non hanno dubbi | sfida a quella big di Premier il City ha già fissato il prezzo dell’olandese

Secondo fonti provenienti dall’Inghilterra, il centrocampista olandese, attualmente in forza al Manchester City, potrebbe trasferirsi alla Juventus nella prossima sessione di mercato estivo. La società bianconera sarebbe interessata a ingaggiare il giocatore, che ha già avuto divergenze con il club inglese. Il City avrebbe stabilito un prezzo di vendita per il cartellino dell’olandese, che potrebbe diventare un obiettivo di mercato per la squadra italiana.

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