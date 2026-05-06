A fine stagione, il futuro del difensore potrebbe cambiare, con quattro club di Premier League interessati a ingaggiarlo. La Juventus ha fissato un prezzo di circa 25 milioni di euro per la cessione e sta valutando le offerte ricevute. La decisione sulla possibile partenza del giocatore verrà presa nelle prossime settimane, mentre i club inglesi preparano le loro offerte ufficiali.

di Luca Fioretti Gatti via dalla Juventus? La dirigenza valuta attentamente la sua cessione in Inghilterra: la valutazione del difensore tocca ben 25 milioni. Le clamorose indiscrezioni diffuse da Tuttosport infiammano prepotentemente il mercato in uscita: le solide prestazioni offerte sul campo da Federico Gatti hanno attirato fortissime attenzioni internazionali. Nelle scorse settimane, il difensore ha declinato categoricamente le insistenti e ricchissime avances del Galatasaray, col difensore che preferisce riflettere attentamente sulle ambizioni personali prima di firmare un nuovo contratto. La dirigenza è perfettamente consapevole del grande interesse generato e si prepara ad analizzare le proposte.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gatti via dalla Juventus? In estate può interrompersi il matrimonio: lo cercano quattro club di Premier, già fissato il prezzo

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