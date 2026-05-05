La Juventus sta considerando un'operazione di mercato con il Manchester City per il centrocampista olandese, attualmente in prestito. La società valuta un possibile trasferimento in vista della prossima sessione di mercato estiva, con l'obiettivo di rafforzare il reparto centrale della squadra. Nei giorni scorsi, sono emersi segnali di interesse da parte dei bianconeri nei confronti del giocatore, mentre il club inglese valuta eventuali proposte.

di Luca Fioretti Reijnders Juventus, la dirigenza valuta il grande colpo dal Manchester City in prestito per rinforzare il centrocampo nella prossima estate. Le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra infiammano il mercato estivo dei bianconeri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve ha effettuato un primissimo e fondamentale sondaggio esplorativo con il Manchester City per Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese rappresenta un profilo internazionale: sbarcato nel campionato inglese solamente un anno fa, la sua situazione attuale ha attirato le fortissime attenzioni della società bianconera, sempre pronta a cogliere le prestigiose opportunità per rinforzare stabilmente l’organico a disposizione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Reijnders Juventus, sondaggio col Manchester City per il centrocampista olandese: c’è uno spiraglio per questo affare

Notizie correlate

Non solo Bernardo Silva: la Juve valuta un altro affare col Manchester CityOre caldissime in casa bianconera sia per l’imminente sfida con l’Hellas Verona che per alcune voci di mercato.

Bernardo Silva Juventus, il centrocampista ha deciso di lasciare il Manchester City. Cosa filtra sulla sua prossima destinazionedi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva Juventus, il calciatore lusitano ha deciso di lasciare il Manchester City in estate.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Dall'Inghilterra: Juve su Reijnders. Si può fare se...; Juventus su Tijjani Reijnders, l'ex Milan può tornare in Serie A. Ma c'è un ostacolo; Calciomercato Juve: spunta Reijnders! Spalletti chiama Bernardo Silva, Alisson di corsa; Calciomercato Juve, aperta la caccia al trenquartista: nel mirino due cityzen.

Mercato Juve, pazza idea Reijnders per il centrocampo: primi contatti per l’ex Milan! Trattativa non semplice col Manchester CityMercato Juve, pazza idea Reijnders per il centrocampo: primi contatti per l'ex Milan! Trattativa non semplice col Manchester City ... calcionews24.com

Calciomercato Juve: spunta Reijnders! Spalletti chiama Bernardo Silva, Alisson di corsaIn estate serviranno sei rinforzi per tornare al vertice, ma l’allenatore ha già individuato quelle che sono le principali lacune tecniche. E le soluzioni ... tuttosport.com

Una notizia che rimbalza dall'Inghilterra e di cui parla anche La Gazzetta dello Sport. La Juventus pensa a Tijjani Reijnders. Il nodo Il prezzo, visto i 70 milioni di euro complessivi investiti la scorsa estate per prelevarlo dal Milan Sarebbe il colpo g - facebook.com facebook

La Juventus fa la corte a Reijnders! Secondo Football Insider, la trattativa tra i bianconeri e l’ex Milan, però, potrebbe non decollare per questioni economiche: cartellino e ingaggio troppo alti #Juventus #Reijnders #SpazioJ x.com