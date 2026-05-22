Registro Tumori della Campania pubblicati i dati aggiornati al biennio 2022 2023

È stato reso disponibile l’aggiornamento dei dati del Registro Tumori della regione Campania, riferiti al biennio 20222023. La pubblicazione comprende informazioni su incidenza e mortalità legate al cancro, con una nuova suddivisione per periodi, Asl e distretti sanitari di residenza, aggiornata a maggio 2026. I dati forniscono un quadro dettagliato delle caratteristiche delle diagnosi e delle morti per tumore nella regione durante gli ultimi due anni.

È stato pubblicato l’aggiornamento dei dati del Registro Tumori regionale della Campania relativi all’incidenza e alla mortalità oncologica fino al biennio 20222023, insieme alla nuova articolazione dei dati per periodi, Asl e distretti sanitari di residenza, aggiornata a maggio 2026. Ad. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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