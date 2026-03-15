La Cisl esprime preoccupazione riguardo ai dati sui tumori, sottolineando l’urgenza di istituire un registro specifico. La nota arriva in seguito alla diffusione dei numeri, che mostrano un andamento preoccupante nel settore. Contestualmente, il rapporto evidenzia un miglioramento nelle emergenze cardiovascolari, ma i dati sui tumori rimangono al centro dell’attenzione.

di Daniele Rosi "Bene il dato sulle emergenze cardiovascolari, ma sui tumori gli indici sono preoccupanti". E’ un bilancio in chiaroscuro, anche se tendente maggiormente allo scuro, quello che Cisl sottolinea in merito ai recenti dati sanitari elaborati dal Sole 24 Ore insieme ai numeri epidemiologici dell’Agenzia regionale di Sanità. Una situazione che, secondo Andrea Figaia di Cisl, necessita di ulteriori studi e approfondimenti, per un sistema sanitario che, a livello provinciale, si piazza a poco meno di metà graduatoria, 64esimo, nel totale delle 107 province italiane, dunque poco oltre la metà. "Il sistema sanitario palesa difficoltà,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cisl preoccupata sui dati dei tumori: "Urgente l’istituzione di un registro"

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