Dati registro tumori l’oncologo Marfella | Su Acerra Porto di Napoli e Bagnoli ora abbiamo conferme

Recentemente sono stati resi noti i dati del registro tumori dell’Asl Napoli 1, che confermano l’incidenza di casi di cancro nelle aree di Acerra, Porto di Napoli e Bagnoli. L’oncologo ha dichiarato che ora ci sono conferme specifiche riguardo a queste zone. Inoltre, l’Isde, l’associazione dei medici per l’ambiente, sta elaborando i dati disaggregati provenienti dallo stesso registro. La disponibilità di queste informazioni rappresenta un passo importante per approfondire la situazione epidemiologica locale.

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