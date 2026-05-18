Dati registro tumori l’oncologo Marfella | Su Acerra Porto di Napoli e Bagnoli ora abbiamo conferme

Da anteprima24.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente sono stati resi noti i dati del registro tumori dell’Asl Napoli 1, che confermano l’incidenza di casi di cancro nelle aree di Acerra, Porto di Napoli e Bagnoli. L’oncologo ha dichiarato che ora ci sono conferme specifiche riguardo a queste zone. Inoltre, l’Isde, l’associazione dei medici per l’ambiente, sta elaborando i dati disaggregati provenienti dallo stesso registro. La disponibilità di queste informazioni rappresenta un passo importante per approfondire la situazione epidemiologica locale.

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Tempo di lettura: 3 minuti Sono in possesso anche dell’ Isde (Associazione dei medici per l’ambiente), che li sta elaborando, i dati disaggregati del registro tumori dell’ Asl Napoli 1. La massa di informazioni è stata oggetto di analisi da parte di Gennaro Esposito, consigliere comunale, diffusa sabato scorso. Sul tema ci sono le prime considerazioni dell’oncologo Antonio Marfella, presidente dell’Isde, contattato da Anteprima24. “ Per prima cosa – spiega – i dati del registro tumori vanno letti contemporaneamente ai dati che la  Regione ha prodotto sull’inquinamento di falda, quindi quelli del registro tumori completano il quadro generale... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Dati registro tumori, l’oncologo Marfella: “Su Acerra, Porto di Napoli e Bagnoli ora abbiamo conferme”
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