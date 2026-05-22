Regione | mezzo milione di euro alle Pro loco protagoniste del turismo pugliese
Oggi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Puglia è stato pubblicato un avviso pubblico che destina 500.000 euro alle Pro loco della regione. Il finanziamento è rivolto alle associazioni che si occupano di promuovere e valorizzare il territorio pugliese nel settore del turismo. Le Pro loco interessate potranno presentare le domande secondo le modalità indicate nel bando. L’obiettivo è sostenere le attività di promozione turistica e rafforzare il ruolo delle associazioni locali.
Pubblicato stamane sul Burp della Regione Puglia l’avviso pubblico che mette in campo 500.000 euro per sostenere le associazioni turistiche pro loco che promuovono e valorizzano il territorio pugliese. Con la determina dirigenziale approvata dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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