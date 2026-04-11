Torna il Reggio Calabria Street Food Fest | un ponte di gusto e tante novità in programma

Il Reggio Calabria Street Food Fest torna per la sua seconda edizione, prevista dal 22 al 26 aprile nel lungomare monumentale Italo Falcomatà. La manifestazione offrirà un'ampia selezione di cibo di strada e presenterà diverse novità rispetto all'edizione precedente. L'evento si svolgerà in una location all'aperto, attirando visitatori di tutte le età. La manifestazione si svolge in un periodo di cinque giorni, coinvolgendo numerosi espositori e pubblico.

Una piccola anticipazione che fa già venire l’acquolina in bocca. Il Reggio Calabria Street Food Fest sta per tornare con la sua seconda edizione in programma da mercoledì 22 aprile a domenica 26 aprile nella suggestiva cornice del lungomare monumentale Italo Falcomatà. A Villa La Fenice. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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