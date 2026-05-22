Al Festival di Cannes, una giovane modella e influencer ha partecipato alla sfilata di Chanel, grazie a un invito di uno sponsor. La donna, di 19 anni, è la secondogenita di un ex calciatore e di una presentatrice televisiva. Recentemente, ha ottenuto attenzione mediatica dopo aver partecipato a Pechino Express. La serata ha rappresentato il suo debutto su un red carpet di grande rilievo, attirando l’interesse di fotografi e pubblico presente alla manifestazione cinematografica.

U na serata in stile diva per Chanel Totti. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, 19 anni compiuti lo scorso 13 maggio, ha sfilato al Festival del Cinema di Cannes grazie all’invito di uno sponsor, come avviene per tante modelle e influencer. Chanel Totti compie 18 anni da diva: in total black e stivali specchiati X Leggi anche › Chanel Totti debutta a Pechino Express: «Ho fatto il provino per gioco, ma sono concentrata sugli studi» Chanel Totti sfila sul red carpet a Cannes. Sguardo e pose da star navigata, Chanel Totti ha ringraziato «per la bellissima esperienza» e sembrerebbe sempre più proiettata verso una carriera nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Reduce dal successo di Pechino Express, la giovane ha sfilato per il suo primo red carpet importante

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¡Renació! Ella pensó que él rogaría de rodillas, pero él se fue sin mirar atrás!

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