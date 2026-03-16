Durante la 98ª edizione degli Oscar, Pedro Pascal ha sfilato sul red carpet indossando un abito Chanel senza giacca. Il suo look è stato creato su misura dal marchio francese. Pascal è l’ultimo tra i celebrity a optare per uno stile più informale firmato Chanel, inserendosi in una tendenza in crescita tra uomini noti nel mondo dello spettacolo.

Pedro Pascal ha indossato un look Chanel custom alla 98ª edizione degli Academy Awards, diventando l’ultimo membro di un gruppo sempre più numeroso di uomini famosi che negli ultimi mesi hanno scelto il marchio. Il direttore creativo Matthieu Blazy sta facendo molto parlare di sé vestendo alcuni degli uomini più celebri del pianeta — una svolta significativa per la maison francese, storicamente nota soprattutto per il suo lussuoso womenswear. L’ensemble di Pascal per gli Oscar — una camicia da tuxedo senza giacca con una spilla floreale a forma di esplosione stellare, realizzata in seta e piume — non ha fatto eccezione. Courtesy of Daniel Jackson per Chanel «Chanel ha questa incredibile capacità di restare fedele alla propria storia pur continuando a sembrare completamente viva e attuale», ha scritto Pascal in un’email domenica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Pedro Pascal ha sfilato sul red carpet degli Oscar in un look Chanel senza giacca

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