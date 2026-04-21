L' attrice ha sfilato sul red carpet di Santa Monica sfoggiando un nuovo taglio | un bob dalle lunghezze pari elegante e raffinato proprio come lei

L'attrice è apparsa sul red carpet di Santa Monica con un nuovo taglio di capelli, un bob di lunghezza pari che si distingue per linee nette e uno stile elegante. Ha lasciato alle spalle la lunga chioma rossa per adottare un taglio geometrico, visibile in modo chiaro durante la serata. La trasformazione ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media presenti all’evento.

U n taglio netto per entrare ufficialmente nel favoloso mondo del caschetto. Jessica Chastain ha abbandonato la sua lunga chioma rossa per un bob deciso e geometrico. L’attrice premio Oscar ha sorpreso i fan sul red carpet in occasione della Breakthrough Prize Ceremony a Santa Monica. Il motivo? Chastain non ne ha precisato uno. Potrebbe essere un cambio di stile in vista della primavera, per seguire le tendenze, oppure in vista di un nuovo ruolo. In ogni caso il risultato è un bob elegante e contemporaneo, perfettamente in linea con il suo stile raffinato. Da Grace Kelly a Jessica Chastain, tutte le americane con un titolo nobiliare. guarda le foto Il bob di Jessica Chastain sul red carpet.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attrice ha sfilato sul red carpet di Santa Monica sfoggiando un nuovo taglio: un bob dalle lunghezze pari, elegante e raffinato proprio come lei Notizie correlate Pedro Pascal ha sfilato sul red carpet degli Oscar in un look Chanel senza giaccaPedro Pascal ha indossato un look Chanel custom alla 98ª edizione degli Academy Awards, diventando l’ultimo membro di un gruppo sempre più numeroso... Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ecco tutti i look delle celebrità che hanno sfilato sul red carpet alla ScalaDa Donatella Versace avvolta in un abito rosso vivo a Zlatan Ibrahimovic con un casual total black passando per Carolina Kostner vestita di ghiaccio:...