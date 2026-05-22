Red Dead Redemption 2 ha raggiunto quota 85 milioni di copie vendute, superando così le vendite di Wii Sports. La notizia è stata confermata dai dati ufficiali, rendendo il titolo uno dei più venduti nella storia dei videogiochi. Mentre il gioco ottiene questo risultato, alcuni utenti su PlayStation 5 e Xbox segnalano ancora problemi legati a limiti tecnici delle rispettive piattaforme. Questa situazione evidenzia differenze tra le performance del titolo e le capacità hardware delle console di ultima generazione.

? Punti chiave Quale record storico ha appena infranto il mito di Wii Sports?. Perché i giocatori di PS5 e Xbox lamentano ancora un limite tecnico?. Come influisce la gestione dei profitti sulla sopravvivenza di Red Dead Online?. Cosa deve fare Rockstar per risolvere il problema dei 30 fps?.? In Breve Traguardo raggiunto a marzo 2026 superando Wii Sports nelle vendite storiche.. Limite tecnico a 30 fps su console PlayStation 5 e Xbox Series XS.. Red Dead Online riceve meno aggiornamenti e entrate rispetto a GTA Online.. Distacco dai 230 milioni di copie vendute da Grand Theft Auto V.. Ottantacinque milioni di copie vendute nel mondo per Red Dead Redemption 2: il titolo di Rockstar Games ha ufficialmente superato Wii Sports nella classifica dei videogiochi più popolari di sempre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Red Dead Redemption 2 supera Wii Sports: 85 milioni di copie vendute

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Red Dead Redemption | Switch VS Switch 2 | Graphics Comparison

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