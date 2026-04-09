Mortal Kombat 1 ha raggiunto le 8 milioni di copie vendute, confermandosi come il gioco di punta tra i picchiaduro. Il titolo di NetherRealm Studios si mantiene in vetta nel mercato, nonostante le critiche e le discussioni che hanno coinvolto il capitolo precedente. La sua diffusione continua a crescere, rendendolo uno dei giochi più acquistati nel settore dei combattimenti. La sua popolarità si riflette anche nei numeri di vendita ufficiali.

Il titolo di NetherRealm Studios ha tagliato il traguardo degli 8 milioni di copie vendute, confermandosi il leader del mercato dei picchiaduro nonostante le ombre lasciate dal capitolo precedente. Il software uscito nel 2023 continua la sua ascesa commerciale, segnando un netto balzo rispetto alle 6,2 milioni di unità registrate nell'agosto del 2025. La sfida tra i colossi del genere Nonostante l'attività di aggiornamento sui contenuti sia terminata ormai da quasi un anno, il successo di Mortal . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mortal Kombat 1 domina i picchiaduro: 8 milioni di copie vendute

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